По состоянию на утро пятницы, 29 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 181 человека.

Напомним, что вчера, 28 января, в стране было выявлено 5 529 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения снизилось на 348 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 211 593 человека. Выздоровели за последние сутки 11 310 человек (с начала эпидемии - 1 003 341 человек - Ред.). Умерло за сутки 128 пациентов (с начала эпидемии - 22 479 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 916 человек. Среди новых зараженных 218 детей и 212 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве ( 361 человек), Львовской области (440), Ивано-Франковской области (356), Киевской области (326) и Винницкой области (238).

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