Пока ведущие политики планеты спешат сделать прививки от коронавируса (как например, генсек ООН Антониу Гуттериш - Ред.) врачи с тревогой констатируют появление все новых и новых побочных эффектов у препаратов.

Так, например, постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии не рекомендует использовать вакцину компании AstraZeneca для пожилых людей.

Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

По мнению медиков это вакцина подходит только для прививок людям от 18 до 64 лет.

Эксперты обтекаемо объяснили свою рекомендацию тем, что на данный момент недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Напомним, что 12 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от коронавируса. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - компанией Moderna.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина на седьмом месте в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.