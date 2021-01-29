Генсек ООН получил прививку от коронавируса, фото: twitter.com/antonioguterres

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш на фоне не стихающей пандемии на планете, решил сделать прививку от коронавируса Covid-19.

Об этом он сообщил своем Twitter и показал фото как медики ставят ему укол в левую руку.

"Мне посчастливилось получить первую дозу вакцины Сovid-19 сегодня. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде.

С этой пандемией никто отдельно из нас не в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", - так генсек ООН подписал свою фотографию. 

Стоит отметить, что генсек не назвал компанию-производителя вакцины, которой он привился.

Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса Covid-19

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от коронавируса.

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