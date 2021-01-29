Вчера, 28 января, в Николаеве произошло резонансное ДТП. Здесь, пьяный водитель сбил патрульную, которая проверяла документы водителя другого автомобиля. Полицейская госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в сети.

"Около 20:00 часов на улице Крылова экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы.

Даже остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации. Патрульные догнали и задержали водителя через несколько кварталов от места совершения ДТП.

Во время задержания гражданин сопротивлялся стражам порядка - вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения. Сейчас следователями решается вопрос о задержании его на основании ст. 208 УПК Украины и помещении в изолятор временного содержания. Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. Сейчас врачи оказывают ей квалифицированную помощь", - рассказали в пресс-службе.

Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-нардеп, которого задержали в Николаеве по подозрению в пьяной езде, пригрозил ответными исками копам.

Также мы рассказывали, что в Николаеве мужчина в одних трусах избил водителя и угнал его авто.