В Польше 27 января вступило в силу решение Конституционного суда, фактически полностью запретившее аборты. Это вызвало возмущение поляков, которые вышли на массовые протесты по всей стране.

Об этом сообщает сайт польской радиостанции RMF24.

Протесты начались в более чем 30 городах, в том числе в столице Варшаве, а также в Гданське, Катовице, Лодзе, Кракове, Познани и других. Митинги проходят на центральных площадях городов или под штабами консервативной партии, которая активно продвигала и поддерживала решение о запрете абортов.

Протестующие держат в руках самодельные плакаты с надписями вроде "Мое тело - мой выбор" и призывают отменить решение Конституционного суда.

В полиции заявили, что демонстранты ведут себя довольно агрессивно, распыляют в сторону правоохранителей слезоточивый газ и забрасывают их камнями. Один полицейский был ранен. Нескольких протестующих в Варшаве были задержаны.

Это уже не первый масштабный протест против запрета абортов. Раньше поляки несколько дней подряд выходили на улицы в конце октября.

Спустя месяц в стране опять разгорелись протесты по тому же поводу.