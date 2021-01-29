Японская компания Kubota Pharmaceutical разработала очки для коррекции близорукости без хирургического вмешательства. Чтобы улучшить зрение, очки просто нужно носить до полутора часов в день.

Об этом сообщает сайт Sciencemint.

Очки Kubota проецируют изображение с линз на сетчатку так, чтобы исправить ошибку преломления, которая вызывает близорукость. Миопия часто возникает из-за слишком большого расстояния между роговицей и сетчаткой глаза, мешает правильной фокусировке света при попадании в глаза и размывает отдаленные объекты.

В японской компании пока не раскрывают точного принципа работы приспособления, однако заявляют, что использование очков от 60 до 90 минут ежедневно помогает корректировать зрение.

Клинические испытания очков Kubota проходят в Японии и в США. Также очки уже испытаны на электронном стенде, который показал хорошие результаты. В то же время говорить об успехе испытания умных корректирующих очков на пациентах преждевременно. Также компания не может дать точный ответ на вопрос, как долго длится эффект коррекции. Исправляется ли близорукость на всю жизнь или возвращается?

Если клинические испытания докажут эффективность девайса, Kubota Pharmaceutical начнет его продажи в Азии. По статистике, в очках для близорукости нуждаются 95% японцев младше 20 лет, в Южной Корее - 96 % таких молодых людей, на Тайване - 85 % и 87 % в Гонконге. Всего в мире близорукостью страдает около 2,56 млрд человек. Простая коррекция зрения которым сделала бы жизнь ощутимо лучше.

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