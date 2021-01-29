Как спасти зрение детей, которые часто пользуются гаджетами и компьютером - МОЗ
В современном мире нагрузка на зрение детей невероятно возросла по сравнению с доцифровым прошлым из-за широкого использования разных электронных устройств: смартфонов, планшетов, компьютеров. А с переходом к дистанционной или смешанной форме обучения продолжительность использования электронных устройств увеличивается.
В Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации, как уберечь здоровье глаз детей. Они опубликованы на Фейсбуке.
Чтобы избежать цифрового напряжения зрения, следует научить детей соблюдать простые правила (которые полезны и взрослым):
- каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд (для этого можно установить таймер с напоминаниями);
- поочередно читать электронные и печатные книги;
- создать в электронных книгах закладки с определенной периодичностью, чтобы они напоминали, что пора сделать перерыв и посмотреть в окно;
- избегать пользоваться электронными устройствами на улице и в ярко освещенных местах - блики на экране могут вызвать дополнительное напряжение для глаз;
- настроить на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;
- удерживать правильную осанку, ведь неправильная может вызвать напряжение мышц и головную боль;
- при использовании устройство необходимо держать на расстоянии от 45 до 60 см от глаз;
- моргать при использовании устройства.
После занятий с применением электронных устройств желательно делать гимнастику для глаз.
Ранее "Страна" приводила советы по профилактике здоровья глаз.
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