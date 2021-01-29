В современном мире нагрузка на зрение детей невероятно возросла по сравнению с доцифровым прошлым из-за широкого использования разных электронных устройств: смартфонов, планшетов, компьютеров. А с переходом к дистанционной или смешанной форме обучения продолжительность использования электронных устройств увеличивается.

В Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации, как уберечь здоровье глаз детей. Они опубликованы на Фейсбуке.

Чтобы избежать цифрового напряжения зрения, следует научить детей соблюдать простые правила (которые полезны и взрослым):

каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд (для этого можно установить таймер с напоминаниями);

поочередно читать электронные и печатные книги;

создать в электронных книгах закладки с определенной периодичностью, чтобы они напоминали, что пора сделать перерыв и посмотреть в окно;

избегать пользоваться электронными устройствами на улице и в ярко освещенных местах - блики на экране могут вызвать дополнительное напряжение для глаз;

настроить на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;

удерживать правильную осанку, ведь неправильная может вызвать напряжение мышц и головную боль;

при использовании устройство необходимо держать на расстоянии от 45 до 60 см от глаз;

моргать при использовании устройства.

После занятий с применением электронных устройств желательно делать гимнастику для глаз.

Ранее "Страна" приводила советы по профилактике здоровья глаз.

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