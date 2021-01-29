В США два первых случая заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР
Медицинские службы США зарегистрировали первые два случая заражения штаммом коронавируса COVID-19, происходящим из Южной Африки.
Об этом сообщает издание The Hill.
Эта более заразная разновидность коронавируса обнаружена у двух пациентов в штате Южная Каролина. При этом, уточняет The Hill, на данный момент неизвестно, чтобы эти зараженные куда-либо выезжали за пределы США.
Издание напоминает, что, хотя доказательств большей смертоносности этого штамма COVID-19 нет, однако по-видимому, вакцины от COVID-19 действует слабее против этой разновидности вируса. В то же время компании-разработчики вакцин Pfizer и Moderna уверяли, что их препараты эффективны против данного типа коронавируса.
Ранее в США также выявили "британский", тоже более заразный вариант коронавируса.
Ранее "Страна" рассказывала, что Еврокомиссия хочет изменить требования для въезда в страны Европейского Союза из-за новых штаммов коронавируса.
Также мы писали о том, что в Германии обнаружили "бразильский" штамм коронавируса, который заразнее обычного.