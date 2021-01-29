Медицинские службы США зарегистрировали первые два случая заражения штаммом коронавируса COVID-19, происходящим из Южной Африки.

Об этом сообщает издание The Hill.

Эта более заразная разновидность коронавируса обнаружена у двух пациентов в штате Южная Каролина. При этом, уточняет The Hill, на данный момент неизвестно, чтобы эти зараженные куда-либо выезжали за пределы США.

Издание напоминает, что, хотя доказательств большей смертоносности этого штамма COVID-19 нет, однако по-видимому, вакцины от COVID-19 действует слабее против этой разновидности вируса. В то же время компании-разработчики вакцин Pfizer и Moderna уверяли, что их препараты эффективны против данного типа коронавируса.

Ранее в США также выявили "британский", тоже более заразный вариант коронавируса.

Ранее "Страна" рассказывала, что Еврокомиссия хочет изменить требования для въезда в страны Европейского Союза из-за новых штаммов коронавируса.

Также мы писали о том, что в Германии обнаружили "бразильский" штамм коронавируса, который заразнее обычного.