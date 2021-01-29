Рада снова провалила Витренко

У президента еще один провал: вчера при повторном голосовании за назначение министром энергетики Юрия Витренко за проголосовали 204 депутата. При этом неудача с новой попыткой назначить министра – полностью внутренняя проблема фракции и Офиса президента: накануне публично говорилось, что 205 нардепов "Слуги народа" поставили свои подписи под документом об избрании Витренко (вместе с группой "Доверие" и внефракционными этого хватало) – но в итоге получилось 177 голосов.

И из этого становится очевидным, что проблема уже собственно не в кандидатуре, которую пытается протолкнуть Владимир Зеленский: не будь конфликта внутри фракции и в целом внутри власти, Витренко уже избрали бы. Но конфликт есть, и он серьезный.

По большому счету, этот конфликт касается всей президентской политики. Образно говоря, главный виновник провала кандидатуры на Минэнерго – Джо Байден. С его избранием началось системное давление на Зеленского, наиболее очевидным эпизодом которого являются санкции против Александра Дубинского и требование исключить его из фракции, продвигаемое "соросятами". Понимая, что с новой американской властью (точнее, под ней) придется жить четыре года, президент решил уступить давлению и сдать попавшего в немилость к американцам нардепа – и именно это привело к расколу.

Дубинский ведь в данном случае – только символ сдачи Зеленского "соросятам". За его исключением из фракции может последовать переформатирование всей власти по запросам американского посольства в пользу "грантового сообщества". И жертвами его могут стать не только люди Игоря Коломойского, но и другие представители относительно независимых от Запада групп влияния. Вплоть до министра внутренних дел Арсена Авакова, который тоже стоит поперек горла у "соросят".

Именно эта угроза заставила объединиться в защите Дубинского всех, кто не хочет полной сдачи власти Западу. И голосование по Витренко просто стало показательным примером для Зеленского – что, играя под дудку Белого дома, он не сможет управлять не только страной, но даже собственной фракцией.

Президенту придется делать выбор из двух плохих вариантов: либо война с основными внутриукраинскими группами влияния, либо спускание на тормозах хотелок американского посольства. Оказаться в выигрыше нельзя при любом раскладе. Остается решить, при каком раскладе проигрыш меньше.

Ютуб и гугл – подручные Белого дома?

Тем временем фамилия Дубинского вчера громко прозвучала еще по одной причине: ютуб заблокировал его аккаунт. Произошло это в один день с репрессиями против другого украинского фигуранта санкций Минфина США – бывшего дипломата Андрея Телиженко, которому заблокировали гугл-аккаунт. Поэтому очевидно, что о случайности речь не идет ни в одном, ни в другом случае.

Фактически на примере, коснувшемся непосредственно Украины, подтвердился тезис о том, что в Штатах создается цифровая диктатура, охватывающая не только государственные структуры, но и частный бизнес в сфере коммуникаций.

Блокирование аккаунтов Дональда Трампа, как оказалось, было стартовым эпизодом. Их, кстати, до сих пор не разблокировали, хотя причины репрессий против теперь уже бывшего президента остались в прошлом. Но следом за Трампом последовали Дубинский и Телиженко, хотя очевидно, что каких-либо претензий к этим украинским политикам у ютуба и гугла быть не может.

Единственная причина блокирования аккаунтов – санкции, введенные Минфином США. То есть произошло фактическое сращивание госаппарата с частным бизнесом в вопросе преследования неугодных новой администрации Белого дома политиков. И это уже точно заставит задуматься весь мир.

Собственно, еще после интернет-санкций против Трампа свою обеспокоенность высказала Ангела Меркель. А некоторые политики в те же дни начали поиск альтернативных интернет-площадок (в частности, аккаунт в Телеграме завел президент Бразилии). Теперь процесс перетекания мировой элиты в неподконтрольные США соцсети и мессенджеры станет еще более активным.

Штраф для "112": власть возобновила зачистку телеэфира

Атаку на свободу слова возобновила и украинская власть. Вчера Нацсовет по ТВ принял решение оштрафовать телеканал "112" на 114 тысяч гривен за критику власти, которую квалифицировали как "призывы к разжиганию агрессивной войны" и "разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти".

И это, похоже, только начало. Нацсовет уже не первый месяц занимается целенаправленным преследованием трех телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком: "112", NewsOne и ZIK. Именно на них (а в меньшей степени также на "Интере" и "Нашем") регулярно находят "призывы" и "разжигание". И штраф "112-му" – это первый шаг к тому, чтобы лишить телеканал лицензии.

Активизация борьбы с неугодными телеканалами именно сейчас не случайна. Буквально несколько дней назад соцопрос КМИСа показал катастрофическое падение рейтинга президента и его партии, и на Банковой, похоже, считают, что главными виновниками электоральной катастрофы являются "112" со товарищи.

В какой-то мере это соответствует действительности: на новостных телеканалах этого холдинга часто звучат критические комментарии политиков по поводу того, что Зеленский не выполняет свои обещания в части достижения мира или снижения тарифов. Однако главная причина-то не в этой критике, а в том, что президент действительно не выполняет свои обещания!

Во власти, как это нередко бывает, перепутали причины и следствия. Банковая уверена, что если зачистить телепространство от нелояльных СМИ, то народ перестанет ждать мира и будет оплачивать платежки, не глядя на суммы. Но это такая же нелепость, как и блокирование аккаунтов неугодных политиков американцами. Сегодня контролировать информационное поле уже невозможно. Поэтому президенту лучше задуматься над тем, какие обещания нужно выполнить, чтобы рейтинг перестал падать.

ПАСЕ: Украина проиграла России

Тем временем власть получила еще один щелчок по носу – на этот раз в ПАСЕ. И снова – за собственную глупость. Вчера Парламентская ассамблея в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, не поддержав украинское предложение лишить россиян права участия в сессии ПАСЕ.

Политика должна быть эффективной. Когда Россия перестала платить взносы Ассамблее из-за того, что ее делегацию не допускали к участию в работе этого органа, такой шаг был циничным, но эффективным: российских парламентариев вернули и на будущее сделали необходимые выводы.

А вот действия украинской делегации на нынешней сессии ПАСЕ логически объяснить нельзя. На первом же заседании ее руководство предложило выгнать россиян, заранее зная, что итог будет отрицательным. Три дня назад, правда, это дало возможность попиариться на том, что вопрос вообще решили поставить на голосование, но само голосование прогнозируемо закончилось позором.

И в итоге получилось, что вся эта история затевалась только для того, чтобы министр иностранных дел написал в соцсетях, что "эта ПАСЕ давно сломалась". Но если она "давно сломалась", то какой смысл вообще ставить в ней какие-то вопросы?

Вопросы надо ставить уместно. Чтобы иметь шанс провести свою линию в Ассамблее, нужно сначала заполучить в союзники государство, превосходящее или хотя бы равное по своему влиянию России. И в союзе с этим государством осуществлять давление на ПАСЕ. А вчера Украина продемонстрировала, что ее группа поддержки в Ассамблее сократилась за год на восемь человек и теперь составляет лишь 36 депутатов при 107 противниках. Вряд ли это можно назвать хорошим пиаром.

Новый "правопис" отменен. Вернет ли его Кабмин?

Еще одно резонансное событие произошло вчера в Окружном админсуде Киева: там было принято решение отменить новое украинское правописание, принятое Кабмином Владимира Гройсмана в последние месяцы его работы.

Суд не стал вникать во все детали нововведения – там обосновали свой вердикт тем, что правительство в принципе не имеет права собственными решениями утверждать правописание. Что с точки зрения здравого смысла совершенно справедливо, поскольку Гройсман с Аваковым на языковедов явно не тянули тогда и не тянут сейчас.

Правда, нынешний Минюст с такой логикой не согласен: вчера его пресс-служба заявила, что, наоборот, суд не вправе отменять решение Кабмина, а потому его вердикт будет обжалован в течение 30 дней. Так что нас ждут новые юридические споры по вопросу, суть которого вообще не имеет отношения ни к юриспруденции, ни к политике.

Прежде чем Кабмин обжалует решение ОАСК, хотелось бы спросить у его руководителей: а вам самим нравится новое правописание, которое отдаляет литературный язык от реального и делает его нежизнеспособным?

Кому из министров нужно, чтобы слова "прес-конференцiя" и "екс-президент" писались без дефиса – "пресконференцiя" и "експрезидент"?

Кто из министров говорит "мiт" вместо "мiф", "етер" вместо "ефiр" и "павза" вместо "пауза"?

Если целью правительства не является издевательство над собственными гражданами, они просто примут к сведению решение ОАСК и забудут о жутком "мовотворчестве" своих предшественников. А если нет – то такое правительство стране просто не нужно.