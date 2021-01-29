Генеральный директор государственного концерна "Укробронпром" Юрий Гусев заявил, что количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников организации в 2021 году.

Как сообщается на сайте концерна, об этом он сказал на открытии в доме культуры "Укроборонпрома" стенда для буккроссинга (флешмоба в виде обмена книгами).

"В концерне внедряется система KPI (от английского Key Performance Indicator - ключевые показатели эффективности, то есть числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно результативность и эффективность - Ред.). И именно чтение книг должно стать одним из ключевых показателей эффективности для нас. Верю, это поможет нашей команде достигать большего", - сказал Гусев.

Стенд буккросинга уже наполнили отобранными советником председателя "Укроборонпрома" Валерием Пекаром книгами разных жанров.

"Идея этого проекта не в том, что концерн просто купил интересные книги и их можно взять почитать, а в том, что можно приносить свою уже прочитанную литературу и брать взамен какую-то новую. Помните: тот, кто читает книги, руководит теми, кто их не читает, а только смотрит телевизор", - сказал Пекар.

Пекар также назвал собственный топ-5 из закупленных концерном книг - сплошь издания по геополитике и ведению бизнеса:

Сергей Плохий "Последняя империя. Упадок и крах Советского Союза";

Тимоти Снайдер "Дорога к несвободе. Россия, Европа, Америка";

Кевин Келли "Неотвратимое. 12 технологий, которые формируют наше будущее";

Ручир Шарма "Взлет и падение стран. Кто выигрывает и проигрывает на мировой арене";

Тони Шей "Доставка счастья. Путь к прибыли, удовлетворения и мечты".

Ранее "Страна" рассказывала, что "Укроборонпром" потратит на кофе и чай для своих сотрудников 340 тысяч гривен.

Мы также сообщали о планах разделить концерн на два холдинга, а часть предприятий приватизировать.