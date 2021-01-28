Полиция Капитолия США задержала мужчину из Западной Вирджинии, который был вооружен пистолетом и 20 патронами у здания Конгресса США.

Об этом сообщил в четверг CNN со ссылкой на департамент столичной полиции.

"Офицер полиции Капитолия подошел к незнакомому мужчине, который пытался припарковаться посреди перекрестка у Капитолия США", - отмечается в сообщении.

После проверки в центральной консоли автомобиля был обнаружен 9-миллиметровый пистолет Sig Sauer, а также патроны. Нарушитель был сразу задержан правоохранителями.

По информации полиции, возраст мужчины составляет 71 год. Ему предъявлены обвинения в ношении оружия без лицензии и хранении незарегистрированных боеприпасов.

Очередной арест вооруженного лица произошел на фоне неспокойной ситуации в Вашингтоне, возникшей после штурма здания Конгресса США, осуществленного толпой сторонников Дональда Трампа. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский.

Ранее "Страна" сообщала, что после штурма Капитолия с собой покончили уже два американских копа, защищавших здание.

Также мы писали о том, как охрана Капитолия задержала вооруженного жителя Вирджинии с фальшивым пропуском.