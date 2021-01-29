Журналисты назвали причину смерти советского и российского актера Василия Ланового, которого не стало 28 января. Он скончался от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Подробности смерти 87-летнего артиста написал Телеграм-канал Mash.

По данным канала, в среду, 27 января, состояние госпитализированного с коронавирусом Ланового резко ухудшилось. Его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. В четверг после обеда сатурация в легких упала до 91 (при норме выше 95).

Василию Семеновичу поставили дренаж в правой плевральной полости, также применяли стимулирующие препараты, которые повышают давление. Однако спасти его не удалось.

Ранее "Страна" рассказывала, за что зрители любят Ланового, который сыграл во многих фильмах, ставших классикой кино.

В декабре от коронавируса скончался еще один знаменитый артист Борис Плотников, особенно запомнившийся ролью Борменталя в фильме "Собачье сердце".