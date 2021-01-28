Венгрия продлила до 1 марта действие ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает Daily News Hungary.

По словам руководителя аппарата премьер-министра Гергеля Гуляша, соответствующее решение правительство приняло после консультаций с координационным центром, который отвечает за эпидемиологическую ситуацию в стране.

Он добавил, что сами ограничительные меры, введенные еще в ноябре, показали свою эффективность, но если сейчас ослабить карантин без широкой вакцинации населения, это приведет к его усилению позднее.

Гуляш отметил, что правительство также продлит действие своих специальных полномочий еще на 15 дней, с 7 февраля, и попросит парламент продлить действие специального правового порядка еще на 90 дней.

Пересмотр ситуации запланирован на вторую половину февраля.

Ранее "Страна" информировала, что Минздрав снова хочет поделить Украину на карантинные зоны.

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