Американский ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter 28 января вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщается на сайте альянса.

Эсминец USS Porter - третий корабль ВМС США, который за последние дни зашел в Черное море, присоединившись к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и судну USNS Laramie.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец Porter, оснащен системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") и ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами. В ответ на незаконную аннексию Крыма Россией и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический союз увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

24 января в Черное море зашел второй военный корабль США - танкер USNS Laramie. Он прошел пролив Дарданеллы и зашел в Черное море для заправки уже находившегося в акватории с 23 января ракетного эсминца Donald Cook.

Возможности дозаправки Laramie позволяют эсминцу Donald Cook продолжать плавание без необходимости захода в порт.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.

Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

В пресс-службе Шестого флота США уточнили, что "это первый случай в этом году, когда ВМС США отправили несколько кораблей в Черное море".

Кроме того, испанские военно-воздушные силы направили в Румынию шесть истребителей для выполнения функций воздушного патрулирования НАТО. Во время двухмесячного развертывания испанские самолеты дислоцируются на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии. Самолеты будут патрулировать пространство вместе с румынскими ВВС.

В НАТО заверили, что ВМС США и другие военно-морские силы альянса обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Как писала "Страна", эсминец Donald Cook вошел в Черное море 23 января.

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