В 2020 году по сравнению с 2019 годом в Украине заметно снизилась заболеваемость практически всеми инфекционными болезнями.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Центром общественного здоровья в Фейсбук.

Как видно из таблицы, украинцы меньше болели шигеллезом, лептоспирозом, столбняком, коклюшем, менингококковой инфекцией, болезнью Лайма, лихорадкой Западного Нила, краснухой, малярией, вирусными гепатитами. Наиболее впечатляет падение заболеваемости корью - с 57 282 случаев в 2019 году до 264 в минувшем (то есть в 216 раз!).

По сравнению с 2019 выросла заболеваемость:

туляремией (зарегистрировано три случая среди взрослых в Херсонской и Сумской областях);

сибирской язвой (один случай среди взрослых в Одесской области).

На уровне прошлого года осталась заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, бешенством, брюшным тифом и паратифом. Не были отмечены случаи заболевания холерой, бруцеллезом, дифтерией, орнитозом и острым полиомиелитом.

О том, что в Украине по необъяснимым причинам вдруг почти исчезла корь, "Страна" писала осенью.

Также мы сообщали, что в календарь обязательных прививок Украина может включить вакцину от пневмококка.