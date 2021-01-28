Одна только ссылка, без подтверждения надлежащими доказательствами, на подделку заключения эксперта и фальсификацию следователями доказательств в уголовном производстве не может быть основанием для отмены приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Соответствующий вывод сделала коллегия судей Уголовного суда ВС, сообщила пресс-служба ВС.

Отмечается, что Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу осужденного, который обжаловал определение райсуда об отказе в удовлетворении его заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам приговора этого же суда и определения апелляционного суда об оставлении без изменений судебного решения местного суда.

Осужденный считал вновь открывшимся обстоятельством фальсификацию материалов уголовного производства, в частности протоколов осмотра места происшествия и схем к ним, протокола следственного эксперимента и, как следствие, предоставление экспертами ложных выводов.

Верховный Суд указал, что согласно процедуре пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам основанием его осуществления является одна из определенных в ч. 2 ст. 459 УПК обстоятельств, которая на момент подачи соответствующего заявления подтверждена надлежащими средствами доказывания.

Поскольку за заведомо ложное заключение эксперта, представление заведомо недостоверных или поддельных доказательств в ст. 384 УК предусмотрена уголовная ответственность, то надлежащим средством доказывания существования изложенных в заявлении осужденного обстоятельств следует считать процессуальное решение по результатам осуществления уголовного производства, которым было бы установлено соответствующие факты.

Однако должного подтверждения доводов в части подделки заключения эксперта и фальсификации (подделки) следователями доказательств в этом уголовном производстве осужденный суду не предоставил. Результатов осуществления уголовных производств по указанным фактам материалы производства не содержат.

Вместе с тем данные, указанные в протоколах осмотра места происшествия и схемах к ним, протоколе следственного эксперимента, и выводы экспертов были предметом непосредственного судебного исследования, о разногласиях между утверждениями стороны защиты и данными указанными в протоколах и схемах к ним были известны как суду, так и сторонам судебного производства, а потому в силу предписаний ч. 2 ст. 459 УПК Украины сами собой ссылки на внесение недостоверных данных в указанные доказательства не могут быть основанием для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом следственный эксперимент в уголовном производстве был проведен с участием осужденного и его защитника и любых заявлений и замечаний от них не поступало.

Ранее Верховный суд объяснил, когда апелляционный суд не может рассматривать дело по существу.

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