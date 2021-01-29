На прошлой неделе, 18-24 января, было зафиксировано три случая ботулизма в Кировоградской, Одесской и Львовской областях.

Об этом информирует Центр общественного здоровья в соцсети Facebook.

В результате пострадали трое взрослых. Всем трем больным ввели противоботулиническую сыворотку. Еще 2 случая было зафиксировано в течение 11-17 января в Черкасской и Волынской областях.

Напомним, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление. Возбудители болезни - ботулотоксины - размножаются в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и по неправильных условий хранения или транспортировки продуктов питания. Основные факторы риска - потребление вяленых, копченых или консервированных мяса, рыбы, реже - овощей, как домашнего приготовления, так и производимых в промышленных условиях.

Опасны любые продукты, которые были приготовлены без соблюдения соответствующих требований при заготовке, обработке, хранения или транспортировки.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 ч после употребления зараженной пищи. Однако, что тяжелее заболевание, то короче инкубационный период. Соответственно, симптомы могут проявиться уже через 2:00, или же значительно позже - через 4 суток и больше.

Нарушение зрения - одна из самых первых признаков ботулизма. Больного беспокоит "сетка или туман" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц.

Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на ощущение "комка" в горле, боль при глотании, першение в горле - все эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц.

Неврологическая симптоматика длится несколько дней - больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонница, общая слабость, повышение температуры тела.

В тяжелых случаях пациентов беспокоит ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке, дыхание становится поверхностным. Развивается дыхательная недостаточность, является причиной смерти при ботулизме. При малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу! Госпитализация обязательна независимо от тяжести течения заболевания.

Напомним, спустя несколько дней после Нового года в Украине от ботулизма умер мужчина.

Еще мы писали от том, что число заболевших ботулизмом в Украине снизилось вдвое.