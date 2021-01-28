Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об адресных санкциях против юридических и физических лиц из России. Ранее в решение были внесены изменения.

Указ под №29/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", – говорится в указе.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета Алексея Данилова.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Изменения, внесенные в решение СНБО, на сайте не опубликованы.

Как писала "Страна", месяц назад Зеленский ввел в действие два решения СНБО об общественной безопасности и защите, а также проведении осмотра системы борьбы с терроризмом.

Мы также сообщали, что в СНБО хотят массово раздать украинцам стрелковое оружие для хранения дома.