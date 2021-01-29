На своем заседании 27 января Кабмин внес изменения в порядок обучения детей в общеобразовательных школах, которые вписываются в концепцию того, что в Украине могут отменить бесплатное полное среднее образование.

До этого говорилось, что опорные школы должны обеспечить полное среднее образование. В новом варианте фигурирует лишь начальное и базовое образование, то есть, без старших классов.

Сейчас, чтобы получить статус опорной, у школы должны быть ресурсы, чтобы обеспечить учебный процесс на должном уровне. В новой интерпретации указано лишь, что статус опорной школы присваивают по результатам конкурса, условия которого определяет местная власть. То есть чиновники могут назвать опорной любую школу.

По действующим правилам, опорные школы могут иметь специальные помещения для проживания учащихся и преподавателей. В новой версии просто говорится, что школа лишь должна организовать подвоз детей и учителей "при потребности".

То есть последние нововведения Кабмина вписываются в концепцию "оптимизации" школ, на которую украинские власти подписались в Меморандуме с МВФ и фактически отменяют право многих украинцев на бесплатное полное среднее образование.

По некоторым данным, учиться в старших классах можно будет лишь в четверти школ из ныне имеющихся, а может, и того меньше.

Ранее "Страна" писала о том, в результате изменений в системе образования могут появиться так называемые "лишние" дети, которым не найдется места в старшей школе.

Также мы писали, что в "Слуге народа" уверяют, что старших классов после разделения школ на гимназии и лицеи хватит на всех.