Американский программист и предприниматель Марк Цукерберг, ранее заявлявший об отстаивании принципов свободы слова, анонсировал изменения в Facebook, которые им прямо противоречат. По его словам, он думает о способах сделать политический контент менее заметным на платформе. Для этого компания может вносить изменения в новостные ленты пользователей.

Его слова приводит портал Engadget.

Такие намерения Цукерберг озвучил во время ежеквартального отчета о доходах Facebook.

Он сказал следующее.

"Поскольку мы продолжаем уделять этому внимание, нам необходимо убедиться, что сообщества, в которых люди общаются, являются здоровыми и позитивными. Это то, на чем мы сейчас сосредоточились. Один из способов сделать это - уничтожать группы, которые нарушают наши правила в отношении таких вещей, как насилие или язык вражды. В сентябре мы рассказали, что только за последний год удалили более миллиона групп. Но есть также много групп, к которым мы не можем побуждать людей присоединяться, даже если они не нарушают нашу политику.

Например, мы перестали рекомендовать гражданские и политические группы в США перед выборами. Мы продолжаем доводить до совершенства работу этого механизма, но теперь планируем в долгосрочной перспективе не рекомендовать участие в гражданских и политических группах во всем мире. Мы делаем это, чтобы снизить накал и предотвратить разногласия и сообщества.

В том же духе мы рассматриваем шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы уменьшить количество политического контента в ленте новостей. Мы все еще работаем над оптимальным способом сделать это. Конечно, мы по-прежнему будем позволять людям участвовать в политических группах и обсуждениях, если они захотят. Часто они могут быть важными и полезными. Это могут быть способы организовать массовые движения, выступать против несправедливости или учиться у людей с разными точками зрения. Итак, мы хотим, чтобы эти обсуждения продолжались. Но один из главных сигналов, подаваемых сейчас нашим обществом, заключается в том, что люди не хотят, чтобы политика и борьба полностью завладели их практикой использования наших услуг".

Цукерберг не уточнил, как именно Facebook собирается настраивать новостную ленту и как он будет определять, что какой политический контент полезный, а какой- нет. Он поспешил добавить, что по-прежнему привержен "свободному выражению мнений" и не хочет ограничивать возможность пользователей выражать политические взгляды.

Между тем многие пользователи Facebook считают, что компания подвергает цензуре мнения, с которыми она не согласна.

Как писала "Страна", летом Facebook разрешил пользователям отключать политическую рекламу.

Мы также сообщали, что соцсеть начала удалять публикации, в которых отрицается Холокост.