В феврале обещают теплое начало с плюсовой температурой днем. В середине месяца в большинстве регионов вернутся морозы до -7...-9 днем и до -11...-15 ночью. В конце месяца вероятна оттепель. В течение месяца время от времени будут идти дожди и снег.

Собрали прогноз погоды на месяц в Киеве, Одессе, Харькове, Львове.

Общий прогноз Укгидрометцентра

Как пишет Укргидрометцентр, средняя месячная температура в феврале будет колебаться от -3 до +1. В Крыму до +3, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма - до 73-110 мм.

Погода в Киеве

По данным Gismeteo, в первую неделю в Киеве дневная температура будет колебаться от +3 до -8, ночью 0...-14. Периодически будет идти снег с дождем и снег.

Вторую неделю февраля, с 8 по 15 число, днем температура не будет подниматься выше нуля: -1...-9 днем и до -7...-15 ночью. Временами будет срываться снег.

Такая же погода продержится до конца месяца, а в самом конце февраля может наступить оттепель.

Погода в Киеве на месяц. Прогноз Gismeteo

Погода в Одессе

В Одессе в феврале обещают в основном плюсовую температуру и дожди. Самой теплой будет первая половина месяца, когда термометры покажут от +2 до +10 днем и 0...+6 ночью. В этот период будут идти дожди, иногда с мокрым снегом.

Вторая половина месяца будет немного прохладней: днем -2...+2, ночью -2...-6.

После 23 февраля потепление до +4...+5.

Погода в Киеве на месяц. Прогноз Gismeteo

Погода в Харькове

В Харькове в феврале обещают частые осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Начнется февраль с плюсовой температуры +1...+4 днем.

На первых выходных похолодает и следующие две недели днем обещают -2...-9, ночью -8...-15.

В конце месяца оттепель, возможны дожди.

Погода в Харькове на месяц. Прогноз Gismeteo

Погода во Львове

Судя по прогнозу Gismeteo, февраль будет щедрым на осадки во Львове. В первой половине месяца это будут дожди и мокрый снег. Примерно 13-14 февраля возможен обильный снегопад.

До 10 февраля днем плюсовая температура: +1...+7 днем. Затем температура опустится от - 1 до -6 днем.

В конце месяца - оттепель.

Погода во Львове на месяц. Прогноз Gismeteo