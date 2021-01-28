В период с 18 до 24 января 2021 года в Украине выявлено 110 136 случаев ОРВИ (включая новую коронавирусную инфекцию), среди заболевших 29,2% - дети.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киеве, а наименьший - в Харьковской области. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По данным медиков, госпитализировали 5286 человек, из них 21,5% - дети. У 37 пациентов зарегистрировали случаи гриппоподобного заболевания (ГПЗ). У 201 пациента - тяжелая острая респираторная инфекция. Вирусов гриппа не обнаружено, однако определены случаи бокавируса и SARS-CoV-2.

Также сообщается, что против гриппа вакцинировались 2168 человек.

Эпидемический порог ОРВИ во всех регионах Украины был на неэпидемическом уровне. Интенсивный показатель заболеваемости на 40% меньше эпидемического порога и снизился до 289,9 на 100 000 населения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине не нашли ни одного случая гриппа за вторую неделю января.

Также мы сообщали, что в разгар пандемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине упала ниже эпидпорога.