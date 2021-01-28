Украина занимает высокие позиции в коронавирусных антирейтингах. Фото: industriall-union.org

Появились обновленные сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки. Украина заняла в Европе восьмое место по суточному приросту зараженных и седьмое - по количеству умерших.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку входят:

  • Великобритания - 28 680 случаев;
  • Россия - 19 138 случаев;
  • Португалия - 16 432 случая.

Украина разместилась на восьмом месте с 5 529 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 140 074 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

  • с большим отрывом от остальных США - 60 435 случаев;
  • Великобритания - 28 680 случаев;
  • Россия.

Украина в этом списке 15-я. За сутки на планете заразились 329 433 человека.

 Прирост новых случаев заражений в мире  

Статистика прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:

  • Великобритания - 1 239 случаев;
  • Россия - 575 случаев;
  • Италия - 492 случая.

Украина на континенте на седьмом месте со 149 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 399 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

  • Мексика - 1 623 случая;
  • США - 1 407 случая;
  • Великобритания.

Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 9 734 человека.

  Смерти от коронавируса в мире за сутки

Статистика смертей от осложнений коронавирусной болезни в мире (красный столбик)

За все время пандемии, объявленной в марте 2020 года, было выявлено 101 746 098 зараженных. 73,5 миллиона людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 192 304 человека.

Статистика по миру с начала пандемии 

Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии

Новые показатели можно сравнить с данными за 27 января

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