Появились обновленные сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки. Украина заняла в Европе восьмое место по суточному приросту зараженных и седьмое - по количеству умерших.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку входят:

Великобритания - 28 680 случаев;

Россия - 19 138 случаев;

Португалия - 16 432 случая.

Украина разместилась на восьмом месте с 5 529 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 140 074 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

с большим отрывом от остальных США - 60 435 случаев;

Великобритания - 28 680 случаев;

Россия.

Украина в этом списке 15-я. За сутки на планете заразились 329 433 человека.

Статистика прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:

Великобритания - 1 239 случаев;

Россия - 575 случаев;

Италия - 492 случая.

Украина на континенте на седьмом месте со 149 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 399 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

Мексика - 1 623 случая;

США - 1 407 случая;

Великобритания.

Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 9 734 человека.

Статистика смертей от осложнений коронавирусной болезни в мире (красный столбик)

За все время пандемии, объявленной в марте 2020 года, было выявлено 101 746 098 зараженных. 73,5 миллиона людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 192 304 человека.

Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии

Новые показатели можно сравнить с данными за 27 января.

Ранее "Страна" приводила прогноз ООН, по которому туризм вернется к уровню до пандемии не раньше, чем через год.