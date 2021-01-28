Украина на седьмом месте в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки
Появились обновленные сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки. Украина заняла в Европе восьмое место по суточному приросту зараженных и седьмое - по количеству умерших.
Данные опубликованы на портале Worldometer.
В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку входят:
- Великобритания - 28 680 случаев;
- Россия - 19 138 случаев;
- Португалия - 16 432 случая.
Украина разместилась на восьмом месте с 5 529 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 140 074 зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- с большим отрывом от остальных США - 60 435 случаев;
- Великобритания - 28 680 случаев;
- Россия.
Украина в этом списке 15-я. За сутки на планете заразились 329 433 человека.
Статистика прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:
- Великобритания - 1 239 случаев;
- Россия - 575 случаев;
- Италия - 492 случая.
Украина на континенте на седьмом месте со 149 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 399 человек.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Мексика - 1 623 случая;
- США - 1 407 случая;
- Великобритания.
Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 9 734 человека.
Статистика смертей от осложнений коронавирусной болезни в мире (красный столбик)
За все время пандемии, объявленной в марте 2020 года, было выявлено 101 746 098 зараженных. 73,5 миллиона людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 192 304 человека.
Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии
Новые показатели можно сравнить с данными за 27 января.
Ранее "Страна" приводила прогноз ООН, по которому туризм вернется к уровню до пандемии не раньше, чем через год.