Украина в рамках зоны свободной торговли с ЕС полностью исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции.

В отличие от 2019 года, в прошлом году поставки сливочного масла и пшеницы в ЕС из Украины оказались меньше беспошлинной квоты, однако квота на беспошлинный экспорт яиц была полностью использована, тогда как в 2019 году – на 80%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В 2020 году экспорт украинского сливочного масла упал на 38% по сравнению с 2019 годом, а в страны ЕС стал вообще мизерным (экспортная выручка в 2020 составила $0,4 млн по сравнению с $7,2 млн в 2019). Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт ", - прокомментировала результаты аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

По ее данным, экспортные квоты на сливочное масло и пшеницу были использованы в 2020 году лишь на 6% и 78% соответственно.

Украина также вновь полностью использовала экспортные квоты на мед, сахар, крупы и муку, крахмал и обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочные соки, кукурузу, мясо птицы, обработанную продукцию из зерновых.

Ранее "Страна" писала о том, что аграрии закрывают предприятия и режут скот и разбиралась в том, что это значит для рынка.

Также мы сообщали, что Украина не попала в список перспективных развивающихся рынков.