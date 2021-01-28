В Харьковской области полиция задержала неоднократно судимого 38-летнего жителя Волчанска. Спустя неделю после очередной отсидки он попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

27 января около 12:00 в полицию поступила информация о том, что в Волчанском районе неизвестный напал на школьницу.

Сведения о происшествии были внесении в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.15 и ч.4 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования выяснилось, что неизвестный напал на девочку-подростка недалеко от учебного заведения, когда та возвращалась из учебного заведения домой. Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и повалил на землю. Девочка не растерялась, начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись шума, мужчина быстро ретировался в сторону леса. Между тем девочка прибежала в школу, где учительница вызвала полицию и медиков.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Для установления личности правонарушителя им понадобилось несколько часов. Они вышли на 38-летнего жителя Волчанска, который был неоднократно судим: за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека. 21 января он вышел из харьковской исправительной колонии после отбывания очередного наказания.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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