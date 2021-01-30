На этой неделе Кабмин обновил положение о дошкольном учебном учреждении, которое регламентирует порядок зачисления и отчисления детей в детских садах.

В положении говорится, что в коммунальные детские садики воспитанников берут на свободные места согласно очереди. В первую очередь должны зачислять детей:

которые живут в районе дошкольного учреждения,

тех, чьи братья и сестры уже посещает данный садик,

детей работников детсада.

Что касается условий для отчисления, то отчислять могут:

детей, которые не посещали садик без уважительных причин два месяца и более,

по достижению ребенком 7 лет,

по стоянию здоровья (если диагноз не позволят посещать детсад общем типа).

Группы могут комплектоваться из детей разного возраста. Обучение детей должно вестись по программам Министерства образования, но конкретное наполнение и специализацию выбирает педсовет детсада. Дополнительные образовательные услуги могут предоставляться за деньги.

Также ранее мы писали, почему украинские родители возмущены дистанционным обучением в школах на локдауне.

А также, что украинцы описали идеального учителя для своего ребенка.