Как зачисляют и за что могут отчислить из детских садов. Положение Кабмина
На этой неделе Кабмин обновил положение о дошкольном учебном учреждении, которое регламентирует порядок зачисления и отчисления детей в детских садах.
В положении говорится, что в коммунальные детские садики воспитанников берут на свободные места согласно очереди. В первую очередь должны зачислять детей:
которые живут в районе дошкольного учреждения,
тех, чьи братья и сестры уже посещает данный садик,
детей работников детсада.
Что касается условий для отчисления, то отчислять могут:
детей, которые не посещали садик без уважительных причин два месяца и более,
по достижению ребенком 7 лет,
по стоянию здоровья (если диагноз не позволят посещать детсад общем типа).
Группы могут комплектоваться из детей разного возраста. Обучение детей должно вестись по программам Министерства образования, но конкретное наполнение и специализацию выбирает педсовет детсада. Дополнительные образовательные услуги могут предоставляться за деньги.
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