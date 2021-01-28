Министр финансов Сергей Марченко рассказал, как долго будет вести переговоры с Украиной миссия Международного валютного фонда, которая из-за коронавируса общается с киевскими властями дистанционно. По словам главы ведомства, миссия продлена на семь-десять дней.

Об этом Марченко сказал телеканалу "Украина 24".

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продолжена миссия на 7-10 дней, и есть надежды, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - сообщил министр.

По его словам, поступление средств от МВФ – это вопрос больше технический. Власти хотели получить их еще в прошлом году, "но есть так, как есть". Он полагает, что главное - это выполнение Украиной взятых на себя обязательств и демонстрация того, что Киев является надежным партнером.

Он добавил, что последняя встреча с миссией МВФ была 26 января.

"Мы говорили о технических вещах, консолидации бюджета на 2022 год. С точки зрения Минфина, мы не видим критических предостережений, которые нам не позволят продолжить программу сотрудничества. Пока что иных обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году. Я имею в виду и решения Конституционного суда, и решения по тарифам на газ", - заявил Марченко.

Напомним, 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

В конце декабря миссия МВФ начала работу по пересмотру кредитного соглашения с Украиной.