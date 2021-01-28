В Умани полиции пришлось пуститься в погоню за 17-летним водителем авто Smart, который игнорировал ьребования остановиться и пытался скрыться, создавая при этом многочисленные аварийные ситуации. Нарушитель проехал на красный сигнал светофора, подвергал опасности других участников дорожного движения и вел себя неадекватно: высовывался в окно, открывал дверцу во время движения транспорта, проезжал по пешеходным тротуарам и при этом превышал скорость. Об этом сообщается на сайте ГУНП Черкасской области.

Беглеца удалось остановить на улице Пушкина при помощи хасидов, которые стали очевидцами инцидента.

Водитель вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью и пытался сопротивляться полицейским. Им пришлось применить спецсредства, чтобы успокоить молодого человека.

Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился 17-летний иностранец, постоянно проживающий в Умани. Он имел явные признаки наркотического опьянения, однако отказался проходить осмотр в медицинском учреждении. Также, нарушитель ПДД не имел водительского удостоверения.

На него составили 7 административных материалов: по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 122-2 КУоАП (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 126 (Управление без соответствующих документов) и ст. 122 (Нарушение ПДД), ч. 4 ст. 122 КУоАП (Нарушение, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки), ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), а также ч. 2 ст. 44 - 3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей).

Административные материалы правоохранители направили в суд.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео погони киевских патрульных за таксистом в стиле голливудских фильмов.

Также мы сообщали, что под Сумами патрульные устроили погоню за мужчиной с гранатой, который угнал автомобиль у таксиста.