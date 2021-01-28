Президент США Джо Байден, как и анонсировалось несколько дней назад, подписал указ, направленный на защиту климата. Он ввел мораторий на разработку нефтегазовых месторождений, находящихся в собственности государства. Указ направлен на заморозку новых месторождений, а также удвоение производства энергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями.

Текст указа опубликован на сайте Белого дома 27 января.

Байден обязал министра природных ресурсов приостановить новые договоры аренды нефте- и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

Кроме того, в указе заявлена цель к 2030 году нарастить производство электроэнергии на ветроэлектростанциях и одновременно обеспечить надежную защиту земель, водоемов и биоразнообразия.

"Политика моей администрации заключается в том, что климатические соображения должны быть важным элементом внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Соединенные Штаты будут работать с другими странами и партнерами как на двусторонней, так и на многосторонней основе, чтобы вывести мир на путь устойчивого изменения климата", - сказано в указе.

Распоряжения Байдена будут действовать до 2030 года.

Ранее новый президент поставил на паузу поставки оружия саудитам и ОАЭ.

Также Байден инициировал продление договора СНВ-3 до 2026 года.