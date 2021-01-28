В течение одной недели в ходе спецопераций СБУ были блокированы сразу три преступные группы, причастные к созданию каналов нелегальной миграции.

В частности, в Черновицкой области разоблачены три организатора группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Стоимость такой "услуги" составляла 3,5 тысячи долларов с человека. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Фигурантов задержали в районе поселка Дьяковцы при попытке незаконной переправки на территорию Евросоюза двух граждан одной из стран Южной Азии.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской и Сумской областях блокирована деятельность двух группировок, организовавших каналы нелегальной миграции из Российской Федерации и в обратном направлении.

Установлено, что в состав группы на Харьковщине входило трое жителей региона. В течение года фигуранты через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, "клиентами" злоумышленников были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом. Стоимость "трансфера" составляла 1,5 тысячи долларов с каждого нелегала.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.

В Сумской области в организации трафика нелегальной миграции причастны трое граждан Украины и их сообщники - несколько граждан России.

Участники группировки подыскивали "клиентов" по ​​обе стороны границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы. Таким образом граждане "обходили" карантинные ограничения на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.

Правоохранители задержали одного из организаторов группы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам группировки. Задержанным грозит от 5 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

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