Следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины) бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Поводом стало заключение Харьковских соглашений 2010 года, по которым продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе в обмен на скидку на газ.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генпрокурора.

В органах считают, что Янукович действовал по предварительному сговору с высшими должностными лицами России в нарушение Конституции Украины и закона "О международных договорах Украины". В результате "нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", предоставив Российской Федерации и ее президенту Дмитрию Медведеву "помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

"Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации", - написано в посте.

При этом, напомнили в Офисе генпрокурора, были заключены контракты между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом". По мнению правоохранителей, фактически они не обеспечили никакого снижения цены на газ.

"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США", - отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, "Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины".

В результате подписанных Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины, заявили у генпрокурора.

"В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014, военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил РФ, совершившие вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Действия ГБР прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"С какой целью это было сделано - сказать трудно. Юридический смысл подозрения никчемный. Политический - скорее отрицательный (преследуют Януковича в то время, как Порошенко на свободе ходит). Националисты не оценят, адекватники в очередной раз пальцем у виска покрутят", - сообщает канал.

Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказал в заочном аресте Януковича.

Ранее "Страна" приводила рассказ Николая Азарова о том, как Порошенко уговорил Януковича дать ему должность министра экономики.