Миссия Международного валютного фонда с конца декабря продолжает работать с украинской властью в дистанционном режиме из-за коронавируса.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на представительство МВФ в Украине.

"Миссия Международного валютного фонда продолжает свою работу в формате дистанционных встреч с представителями власти Украины", - заявили в представительстве.

Как писала "Страна", с 21 декабря 2020 года миссия МВФ начала дистанционную работу по пересмотру кредитного соглашения для Украины в формате stand-by. На новогодние праздники, до 11 января, миссия взяла паузу.

Ранее мы сообщали, какие требования выдвигает МВФ к Украине, чтобы дать новый кабальный кредит. Одним из них было принятие закона о судебной реформе, который позволит иностранцам принимать участие в отборе судей.