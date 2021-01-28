В первый же месяц года Украина исчерпала выделенные на 2021-й квоты на беспошлинные поставки в страны Европейского Союза меда, виноградного и яблочного соков. Такие данные по состоянию на 25 января приводит Украинский клуб аграрного бизнеса.



Также полностью использована квартальная квота (январь-март 2021 года) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы, которые разделены на части. На экспорт в ЕС кукурузы украинские экспортеры уже использовали 74% годовой квоты, на экспорт сахара - 43%, круп и муки - на 24%, обработанных томатов - на 18%, крахмала - на 9%, пшеницы - на 8%, на экспорт мяса птицы в тушках - 16% квартальной квоты. По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, и большинство из них - в первом полугодии.





Ранее "Страна" писала о том, что к концу первого месяца нового года Украина исчерпала две годовые квоты на ввоз продукции в ЕС.

Также мы сообщали, что экспорт пшеницы и кукурузы из Украины в прошлом году упал.