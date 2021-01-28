В Сумской области, где фотограф под видом фотосессий развращал маленьких девочек, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

По данным правоохранителей, незаконную схему организовала группа лиц с Роменского района области, которые ранее были судимы за аналогичные преступления.

"Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной недалеко "нефтебазе", - заявили в СБУ.







После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

"Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности. Производство начато по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в пресс-центре.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправным сделкам.







Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура заподозрила сотрудника Национального института рака в хищениях на сумму более 10 млн грн. Меру пресечения сотруднику института изберет суд.

Также напомним, что в Черкассах руководитель медучреждения присвоила 2,4 млн коронавирусных денег. Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.