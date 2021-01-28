Ученые обнаружили, что летучие мыши, жившие в камбоджийской пещере в 2010 году, были носителями патогена, почти идентичного вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

Об этом сообщает сайт Sky News.

Образцы, собранные у рукокрылых 11 лет назад, хранились в морозильной камере Института Луи Пастера в Пномпене (Камбоджа). Недавно ученые проанализировали эти материалы, принадлежащие 430 летучим мышам. У двух летучих мышей вида подковонос Шамеля (Rhinolophus shameli), обитающего в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме, обнаружили вирусы, практически аналогичные новому коронавирусу.

Носители патогена обитали в пещере в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи, которая граничит с Лаосом.

В опубликованном на этой неделе отчете говорится, что обнаруженный патоген на 92,6% совпадает с SARS-CoV-2. А некоторые участки генома генетически ближе к SARS-CoV-2, чем любые другие близкородственные вирусы, обнаруженные на сегодняшний день.

Исследователи заявили, что их выводы могут иметь решающее значение для выяснения происхождения нового коронавируса, а наблюдение за летучими мышами и другими дикими животными в регионе поможет лучше подготовиться к следующей пандемии.

В прошлом году ученые из Китая обнаружили коронавирусы в образцах подковообразных летучих мышей 2013 и 2019 годов.

Еще два вируса, похожих на SARS-CoV-2, были выявлены в феврале прошлого года у малайских панголинов, ввезенных контрабандой на юг Китая.

Эти и новое открытия указывает на то, что вирусы, связанные с SARS-CoV-2, имеют гораздо более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее, и, вероятно, циркулируют через несколько видов рукокрылых.

Вся Юго-Восточная Азия, а не только Китай, может представлять собой ключевую область, которую следует учитывать в продолжающемся поиске истоков SARS-CoV-2 и в усилиях по мониторингу коронавируса.

Ранее "Страна" приводила слова ученого о том, что у летучих мышей есть новые коронавирусы, способные передаваться людям.

Также мы рассказывал об обнаружении генетических изменений, которые позволили коронавирусу перейти от летучих мышей к человеку.