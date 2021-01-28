В 2020 году в мире был самый худший этап для мирового туризма из-за пандемии коронавируса Covid-19, восстановление этой отрасли эксперты прогнозируют на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной туристической организации ООН.

В прошлом году количество международных туристов уменьшилось на 74%. А число туристов, путешествующих в другие страны, снизилось в 2020-м на 1 миллиард по сравнению с показателем 2019 года.

"Потери сферы туризма в прошлом году составили 1,3 трлн долларов", - приводят данные в Всемирной туристической организации, добавив, что во время мирового экономического кризиса в 2009 году падение в туристической сфере составило 4%.

В частности, Всемирная туристическая организация ООН ожидает, что постепенное начало вакцинации от коронавируса поможет восстановить доверие туристов, будет способствовать смягчению ограничений на поездки и постепенно нормализует путешествия в течение 2021 года.

"Заглядывая в будущее, большинство экспертов не ожидают возврата к уровню, предшествующему пандемии, до 2023 года. Фактически, 43% респондентов указывают на 2023 год, а 41% ожидают, что возврат к уровням 2019 года произойдет только в 2024 году или позже", - заявили в ООН.



Ранее "Страна" сообщала, что за время пандемии мировой туризм скатился к уровню 1990 года. С января по октябрь 2020 года в мире отмечено на 900 миллионов меньше путешественников, чем за этот же период в прошлом году.

Также напомним, что в Украине Верховная Рада предоставила налоговые льготы для сферы культуры и туризма.