Пользователям популярного мессенджера WhatsApp теперь придется подтверждать свою личность с помощью биометрических данных, чтобы связать учетную запись в WhatsApp с приложением на персональном компьютере или получить доступ к веб-версии.

Об этом сообщает портал Engadget.

Принадлежащий Facebook мессенджер решил повысить уровень защиты своих приложений, чтобы ограничить вероятность подключения сторонних лиц к учетным записям пользователей без их ведома или разрешения. Если на телефоне пользователя включена разблокировка по лицу или отпечатку пальца, WhatsApp просит пройти процесс аутентификации, чтобы связать учетную запись с приложением в ПК или веб-версией сервиса.

После подтверждения личности нужно отсканировать QR-код с помощью телефона.

Новая функция биометрической аутентификации активна по умолчанию, и единственный способ не активировать ее при привязке учетной записи - полностью отключить разблокировку по лицу или отпечатку пальца.

WhatsApp заверяет, что у него вообще не будет доступа к биометрическим данным пользователей, а процесс аутентификации будет проходить через операционную систему телефонов.

Новая функция безопасности WhatsApp будет работать вместе с другой - отправкой на телефон уведомления, когда кто-то входит в учетную запись в интернете или на компьютере.

Компания сообщила, что в этом году собирается добавить гораздо больше функций в свои приложения для Mac и Windows, а также в веб-версию.

Как писала "Страна", WhatsApp отложил вступление в силу новых правил конфиденциальности, согласно с которыми пользователи обязаны делиться данными с Facebook.

Мы также рассказывали, что из-за новой политики конфиденциальности WhatsApp за три недели лишился более 30 миллионов пользователей.