В Никополе полиция задержала мужчину, который взорвал возле котельной на территории детского взрывное устройство. Инцидент произошел в среду, 27 января, около 13:00. О взрыве в полицию сообщила директор детского дошкольного учреждения.

"При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу", - говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и доставили в полицию 37-летнего мужчину, которому инкриминируют хулиганские действия. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как объяснил злоумышленник, он бросил на территорию детского сада петарду, но перед этим он обмотал ее изолентой, чтобы усилить звук взрыва.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что взрыв газа в торговом помещении в Краснодаре попал на видео.

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