Министерство юстиции Украины считает незаконным решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания. Ведомство будет его обжаловать.

Об этом сообщает в Твиттере пресс-служба Минюста со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец.

"Сегодня, 28 января, Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней", - сказано в записи.

Как писала "Страна", Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания 22 мая 2019 года. Правительство тогда еще Владимира Гройсмана сделало это с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Мы также подробно разбирали решение ОАСК о противоправности постановления правительства.