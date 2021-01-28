Минюст назвал решение ОАСК незаконным и хочет, чтобы новое правописание оставалось. Фото: zik.ua

Министерство юстиции Украины считает незаконным решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания. Ведомство будет его обжаловать.

Об этом сообщает в Твиттере пресс-служба Минюста со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец.

"Сегодня, 28 января, Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней", - сказано в записи.

Скриншот из Твиттера Минюста

Как писала "Страна", Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания 22 мая 2019 года. Правительство тогда еще Владимира Гройсмана сделало это с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. 

Мы также подробно разбирали решение ОАСК о противоправности постановления правительства.

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