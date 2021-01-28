Синоптик сообщила, когда прекратятся снегопады в Одесской и Николаевской областях
В четверг, 28 января, продолжает засыпать снегом Одесскую и Николаевскую области. Но в пятницу циклон сдаст позиции и снегопады прекратятся. Такой обнадеживающий прогноз дает синоптик Наталья Диденко.
"Одесскую, Николаевскую засыпает снегом. Завтра, 29-го января, там осадки прекратятся, циклон с нервами попустит", говорится в сообщении синоптика.
Напомним, что из-за ухудшения погодных условий школы Одессы перешли на дистанционную форму обучения, как и рекомендовалось ранее. Город засыпает снегом, однако детские сады продолжают работать.
Ранее "Страна" писала о том, что в двух областях Украины объявили красный уровень опасности из-за мощных снегопадов.
Также мы сообщали, что Киев засыпает снегом, мэр Кличко предупредил горожан, что это надолго.
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