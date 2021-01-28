В четверг, 28 января, совет Евросоюза заявил об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса.

Об этом гласит официальное сообщение Совета ЕС.

В частности, в обновленный вариант списка стран Украина по-прежнему не входит, но "разрешительный" список продолжил сокращаться. Россия также не попала в список стран, которым планируют постепенно отменять ограничения на поездки в ЕС.

За время с предыдущего обзора 17 декабря из него исключена Япония по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране.

В официальном заявлении говорится, что из декабрьского списка стран, для жителей которых должны "постепенно отменяться ограничения на поездки на внешних границах ЕС" остаются Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Из Китая в Евросоюз въезд также разрешается, но при условии подтверждения взаимности. В сообщении Совета ЕС уточняется, что при таком условии ограничения на поездки должны быть постепенно отменены и для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

К тому же, в Брюсселе указывают, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно действующей рекомендации, на основе которой пересматривается список, расцениваться как резиденты ЕС.

"Критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, их эпидемиологическую ситуацию и применяемые меры сдерживания распространения Covid-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности", - рассказали в совете ЕС.

В то же время, страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также следуют этой рекомендации.

Ранее "Страна" сообщала, что совет ЕС принял 30 июня 2020 года рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, включая первоначальный список стран, для которых государства-члены должны были начинать отмену ограничений на внешних границах ЕС.

Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

Также напомним, что Еврокомиссия хочет изменить требования для въезда в страны Европейского Союза из-за новых штаммов коронавируса.