В пятницу, 29 января, в Украине немного утихнут осадки, но ожидается несущественное понижение температуры воздуха. Небольшой снег обещают в центральных районах страны, на северо-востоке - умеренный снег, а в восточных и юго-восточных областях с дождем. Днем в южных и большинстве западных областей без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах ожидается гололед, кроме юго-восточной части. Ветер юго-западный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов ниже ноля. Днем ожидается от -2 до +4 градусов.

В Киеве 29 января прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем около от -1 до +1.

Фото: meteo.gov.ua

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