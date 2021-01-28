В четверг, 28 января, в ходе торгов мировые цены на нефть эталонных марок начали снижаться, после недолгой попытки роста.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 по Киеву составляет $55,71 за баррель, что на $0,1 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на Brent на апрель, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,21 (0,38%), до $55,32 за баррель.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $52,71 за баррель, что на $0,14 (0,26%) ниже уровня на закрытие рынка в среду.

Некоторую поддержку ценам оказывает сокращение предложения на мировых рынках. Ирак ранее объявил о добровольном сокращении добычи нефти. А более значительное, чем ожидалось, снижение запасов в США на прошлой неделе, ограничивает потери.

Кроме того, у инвесторов возникают опасения замедления вакцинации от коронавируса из-за нехватки препаратов. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что "неравномерное распределение вакцин может усилить финансовую уязвимость, особенно стран с пограничной экономикой".

"Остается множество опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу. - Китайские власти призывают своих граждан отказаться от путешествий в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, являющийся самым активным туристическим сезоном года. Конечно же, это скажется на уровне спроса".

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое падение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.

Напомним, AstraZeneca заявила о сокращении поставок вакцины от коронавируса в ЕС. Насколько большим будет дефицит пока неизвестно.

Также сообщалось, что 12 января мировые цены на нефть остановили свой рост, закрепившись около 11-месячного максимума. После этого они снизились.