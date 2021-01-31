В феврале в Украине снизится цена на газ для населения, начнется, вероятно, вакцинация от коронавируса и регистрация на ВНО-2021.

Собрали главные изменения месяца.

Цена на газ, отопление и горячую воду

Цены на газ для населения с февраля установлены на уровне 6,99 гривен за куб. Некоторые компании дают ценник еще ниже: "Нафтогаз" - 6,86 грн, Megawatt - 6,88 грн, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,9 грн, ETG.UA - 6,9 грн.

Тариф на распределение газа - не выше 1,79 грн (с НДС - 2,15 гривен за куб). То есть цена на газ для населения на февраль-март - не выше 9,14 грн за куб.

Это временно снизит платежки для тех, кто отапливает дома газом, то есть, поможет частному сектору и квартирам с индивидуальным отоплением.

Но на платежках большинства жителей многоэтажек газовая скидка практически никак не отразится, ведь на тарифы на централизованное отопление и горячую воду она не влияет.

Старт вакцинации от коронавируса

В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что старт вакцинации от Covid-19 начнется в феврале.

"Уже в феврале начнется вакцинация... В Украину поступит один миллион доз. Первый миллион - от ведущей международной компании", - пообещал президент во время видеообращения, но не уточнил о какой вакцине идет речь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что вакцинация будет проводиться в пять этапов. На первом собираются привить 367 тыс. человек. Это будут медработники, задействованные в борьбе с коронавирусом, постояльцы домов престарелых, военнослужащие на Донбассе.

Буквально вчера, 30 января, в Минздраве заверили, что в наступающем месяце Украина получит 117 доз американской вакцины Pfizer. Этого хватит, чтобы вакцинировать 59 тысяч человек. Но, конечно, это далеко не миллион, который обещал Зеленский.

Данные вакцины придут в рамках гуманитарной помощи. При этом какая судьба у законтрактованных у Китая вакцин, которые должны были поступить как раз в феврале - речь шла о 700 тысячах доз - о них разговоры резко утихли. Пока неизвестно, когда закупят обещанный препарат Coronavac.

Регистрация на ВНО

С 1 февраля начнется регистрация на ВНО (Внешнее независимое оценивание). Она продлится до 5 марта.

Зарегистрированные участники смогут загрузить приглашения-пропуска со своих информационных страниц. В них будет указано время и место проведения тестирований.

Уже известен график ВНО-2021.

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика,

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Каждый участник сможет бесплатно сдать пять предметов.

Укрпочта меняет порядок отправления международных посылок

С 1 февраля "Укрпочта" меняет порядок отправления международных посылок. Таможенные накладные для отправки за границу нужно будет оформлять онлайн. Это касается бандеролей, посылок, мелких пакетов, мешков М, почтовых отправлений с объявленной ценностью.

Чтобы зарегистрировать накладную, нужно будет воспользоваться личным кабинетом на сайте "Укрпочты" или в мобильном приложении.

Изменения объясняют тем, что "Укрпочта" присоединяется к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительными электронными таможенными данными.

Вариант оформления бумажной накладной тоже останется, но такие посылки будут оформлять во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран будут иметь право не принимать такие международные отправления.

В отделениях почты будут предлагать дополнительную услугу перенесения информации с такой накладной в цифровой формат.

Также на "Укрпочте" собираются пересмотреть стоимость упаковки, поэтому с 1 по 10 февраля (в период переоценки) в почтовых отделениях продажу упаковки могут приостановить.

Первый офлайн-магазин IKEA в Украине

1 февраля IKEA открывает первый офлайн-магазин в Украине. Он будет располагаться в Киеве, в Blockbuster Mall. Магазин будет работать с 10:00 до 22:00. Согласно карантинных ограничений, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.

Полеты в Грузию

Грузия объявила о полном восстановлении международного авиасообщения с 1 февраля, поэтому украинские компании возобновят полеты в эту страну. МАУ и SkyUp планируют пустить рейсы в Тбилиси и Батуми.

В Донецке повысят цены на коммуналку

С 1 февраля в т.н. "ДНР" собираются повысить коммунальные тарифы. Об этом в "республике" сообщили 26 января.

Холодная и горячая вода, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов подорожают на 20%. Электроэнергия - на 30%, газ - на 16%, водоотведение – на 11% (с 8,83 руб до 9,84), отопление – на 13% (с 9,2 рубля за кв м до 10,4 руб).

Также хотят пересмотреть тарифы на электроэнергию в зависимости от потребления. Сейчас до 150 кВт/ч обходится в 0,8 руб, а станет 1,04 руб. От 150 до 800 кВт/ч – 1,09 руб - станет 1,42 руб. Свыше 800 кВт/ч подорожает с 2,68 руб до 2,85 руб.

Погода в Киеве в феврале

В феврале в Киеве синоптики прогнозируют преимущественно теплую погоду от -3 до +1 днем. Самый холодный период обещают в первые выходные месяца: днем до -8, ночью -15...-18. Периодически будет идти снег и мокрый снег.

Прогноз погоды в Киеве/Gismeteo

Магнитные бури в феврале

В феврале ожидается несколько магнитных бурь.

9 февраля - ожидается буря средней интенсивности.

15 февраля - обещают сильную магнитную бурю.

22 февраля - прогнозируют магнитную бурю средней силы.