Группа демократов во главе с сенатором от штата Делавэр Томом Карпером 28 января внесла законопроект о предоставлении округу Колумбия, где расположена столица США Вашингтон, статус штата. Попытки сделать округ 51-м штатом уже предпринимались, но эта является первой после штурма Капитолия 6 января.

Об этом пишет издание The Hill.

Впервые подобный законопроект вносили в 2013 году, чтобы предоставить жителям округа полномочия решать местные вопросы, а также обеспечить им представительство в Конгрессе.

"Это не вопрос республиканцев или демократов; это американский вопрос, потому что отсутствие справедливого представительства жителей округа Колумбия явно несовместимо с ценностями, на которых была основана эта страна", - заявил Карпер.

Вашингтон с административной точки зрения - это федеральный округ Колумбия, который не входит ни в один из штатов. В нем проживает около 700 000 жителей, что превышает население Вайоминга и Вермонта. Однако республиканцы утверждают, что эта попытка даст толчок к расширению интересов демократов на Капитолийском холме.

Критики также полагают, что инициатива противоречит 23-й поправке, которая гласит: "Округ, являющийся местом пребывания правительства Соединенных Штатов, назначает в порядке, установленном Конгрессом, столько выборщиков президента и вице-президента, сколько сенаторов и представителей в Конгрессе округ мог бы избрать, если бы он был штатом, но ни в коем случае не в большем числе, чем от наименее населенного штата; выборщики назначаются в дополнение к тем, которые назначаются штатами, и рассматриваются при выборах президента как выборщики, назначенные от штата".

Чтобы Вашингтон, округ Колумбия, стал штатом, демократам потребуется поддержка как минимум 10 республиканцев.

Президент Байден давно заявлял о своей поддержке этой идеи.

Законопроект был подан в связи с беспорядками в здании Капитолия в начале января. Несмотря на то, что здание находится в самом центре округа Колумбия, у города не было возможности задействовать Национальную гвардию, как это могли сделать другие штаты, например Вирджиния.

Интересно, что призыв сделать округ штатом звучали накануне штурма бунта, когда демократы готовились получить большинство в Сенате. Мэр округа Мюриэл Баузер потребовала проголосовать по этому вопросу примерно за час до штурма Капитолия.

"Подобно миллионам американцев, проголосовавших по всей стране, и тысячам, которые организовались и проголосовали в Джоджии, мы готовы построить более совершенный союз - такой, в котором будут слышны все голоса, в котором мы будем работать вместе, чтобы 712 000 жителей Вашингтона имели полный доступ к демократии", - сказала Баузер.

Как писала "Страна", Палата представителей Конгресса голосовала за решение о создании 51-го штата летом.

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