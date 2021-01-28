В четверг, 28 января, в Изюме, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина и были травмированы пять человек. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Предварительно полицейские установили, что 22-летняя водитель автомобиля "Toyota Camry" выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2115" под управлением 81-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

От полученных во время аварии травм водитель ВАЗ погиб на месте, а четверо пассажиров "Toyota" и ее водитель были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Возраст пассажиров от 29 до 43 лет.

Напомним, под Харьковом произошло смертельное ДТП, где двое погибли и пострадала беременная.

Также сообщалось, что под Хмельницким легковушка попала в смертельное ДТП. Тела погибших доставали с помощью специальных средств.