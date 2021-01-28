Сегодня, 28 января, Нацсовет вынес предупреждение и штраф телеканалу 112, что может быть первым шагом к попытке лишить канал лицензии. Информация из разных источников, указывает на то, что такой план действительно существует.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Это касается не только 112, но и двух других телеканалов, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком - NewsOne и ZIK.

Источник близкий к ОП сказал, что после нового года у Зеленского принято решение двигаться в направлении лишения телеканалов лицензии.

"После штрафа достаточно повторно зафиксировать такое же нарушение и у Нацсовета появляется возможность подать иск в суд с требованием лишить лицензии на вещание. И в суды будут обращения уже в ближайшее время", - говорит источник.

По его словам, последней каплей стали тарифные протесты, которые активно освещали телеканалы. Что, как считают на Банковой, стало одной из основных причин обвала рейтинга партии "Слуга народа" и президента Зеленского в январе.

"Впрочем, стоит отметить, что это не первая попытка властей через суды отобрать лицензии. Еще в 2019 году был подан иск о лишении лицензии телеканала NewsOne, но никакого результата нет.

Кроме того, сами телеканалы, судя по всему, не останутся в долгу. Сегодня ведущий телеканала NewsOne Вячеслав Пиховшек уже заявил, что все три канала будут транслировать в прямом эфире пресс-конференцию в Брюсселе бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который обещает разоблачения коррупции в высших эшелонах власти", - пишет Telegram-канал.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет проведет проверку NewsOne. Причиной стал выпуск передачи "Эпицентр украинской политики", в котором обсуждалась защита русскоязычного населения Украины.

Также напомним, что в октябре Нацсовет планировал проверить телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne. Причиной стали выявленные нарушения, связанные с предвыборной агитацией.