В Словакии женщине удалось необычным способом задержать грабителя и в расслабленном состоянии передать его в руки полиции. Инцидент произошел на автозаправке в Братиславе.

24-летний гражданин Сербии совершил налет на магазин и завладел кассой. Перепуганный продавец убежал через черный ход и вызвал полицию. А 36-летняя посетительница магазина оценила обстановку и предложила грабителю заняться... оральным сексом.

Об этом сообщает словацкий телеканал Noviny.

Вероятно, налетчик не смог отказаться от такого предложения и вскоре потерял бдительность. Приехавшие полицейские застали пару на полу магазина и без труда задержали злоумышленника.

Почему женщина решила остановить грабителя таким необычным способом, осталось не выясненным. А правоохранители говорят, что аналогов подобного задержания в Словакии еще не было.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре грабитель ударил ножом и чайником пожилую консьержку ради 70 гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве грабитель сорвал серьги с 78-летней женщины, но не смог убежать из-за гололеда.