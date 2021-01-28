У британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая на днях сорвала поставки вакцины от коронавируса из-за производственных проблем, новые проблемы. Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендует применять препарат для людей старше 65 лет. Сообщается, что только у 8% пожилых людей выработались антитела после применения вакцины.

Об этом пишет сайт tagesschau.de.

STIKO пока рекомендует AstraZeneca только для людей от 18 до 64 лет. Причина заключается в том, что у комиссии недостаточно данных от производителя о том, какой иммунный ответ препарат вызывает у граждан старше 65 лет.

"В настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности вакцинации людей от 65 лет. Но кроме этой оговорки, в целом вакцина считается полезной", - сказали в комитете.

Между тем рекомендация STIKO еще не означает, что вакцину можно применять. Для этого необходимо разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), которого пока нет.

Депутаты Европарламента спросили исполнительного директора EMA Эмер Кук об эффективности вакцины среди пожилых людей. По ее словам, испытание вакцины происходило с небольшим количеством пожилых людей. Она добавила, что агентство в случае необходимости может разрешить использование вакцины только для определенной возрастной группы.

Между тем руководитель AstraZeneca Паскаль Сориот в интервью итальянской газете La Repubblica не согласился с тем, что эффективность препарата для пожилых людей только 8%. Он заявил, что проблема не в эффективности вакцины, а в том, что в клинических испытаниях участвовало мало пожилых людей.

"Команда из Оксфорда не хотела вакцинировать пожилых людей, пока не соберет данных о безопасности препарата среди участников 18-55 лет. Поскольку Оксфорд начал позже вакцинировать пожилых людей, у нас нет большого количества вакцинированных в этой возрастной группе", - пояснил он.

Сориот заверил, что у компании есть надежные данные, показывающие высокую выработку антител против вируса во всех возрастных группах, в том числе у пожилых людей.

А в Министерстве здравоохранения Германии вообще сказали, что журналисты все напутали, и 8% - это доля добровольцев в возрасте от 56 до 69 лет, которые принимали участие в исследовании, а не эффективность препарата.

Ранее "Страна" рассказывала, что эффективность вакцины первоначально оценивали в 70%, но потом в результате ошибки во время испытаний удалось повысить этот показатель до 90%.

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