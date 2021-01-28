В Волынской области, отец шестерых детей, пока его жена была на заработках в Польше, совершал надругательства над 13-летней дочкой, обещая ей взамен подарки. Свои действия он аргументировал тем, что хотел снять нервное напряжение и подготовить девочку к взрослой жизни.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Так, после очередного акта насилия, девочка написала сообщение маме, с просьбой срочно прийти домой и все ей рассказала. После этого женщина обратилась к сотрудникам полиции. В ходе суда установили 4 случая насилия на девочкой, во время совершения первых трех мать была в Польше.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет тюрьмы, хотя он отрицает свою вину. Обвиняемы утверждает, что не насиловал девочку, а только раздевал и касался ее половых органов. При этом он убеждал дочь, что это стыдно и она никому не должна рассказывать, потому что ему за это все равно ничего не будет, а на нее навлечет позор.

Кроме того, обвиняемый утверждает, что не применял физического или психологического насилия, а то что дочь молчала во время того, как он ее трогал, якобы подтверждает ее согласие. Взамен он обещал девочке купить подарки и красивую одежду.

Сама потерпевшая подтвердила слова отца, что непосредственно половых актов у нее с ним не было. Но в предыдущих показаниях она не отрицала фактов изнасилования. Но в суде считают, что учитывая юный возраст потерпевшей, влияние близких могло стать причиной изменения показаний.

С учетом всех доказательств, показания экспертов и психологов, суд пришел к выводу, что мужчина виновен и назначил наказание в виде 13 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в полтавской больнице 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку.

Также сообщалось, что во Львовской области отец изнасиловал 5-летнюю дочь.